Berrettini-Carreno Busta, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming. Si gioca in mattinata (Di sabato 22 gennaio 2022) Domani, domenica 23 gennaio, sarà tempo di ottavi di finale degli Australian Open 2022. Matteo Berrettini ritornerà in campo dopo l’epica vittoria contro Carlos Alcaraz nel terzo turno. Un successo importante per Matteo al cospetto di uno dei giocatori più in forma del torneo, che aveva impressionato per forza e qualità. Berrettini è stato capace di spuntarla al super tie-break del quinto set, costretto a sciorinare il suo miglior tennis per piegare le mire di un giocatore molto dotato, se si parla della giovane età (classe 2003). Dovrà dimenticare ora le fatiche del match citato il romano se vorrà battere Pablo Carreno Busta. Un giocatore solido l’iberico, sempre difficile da affrontare. Un tennista che, stabilmente ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Domani, domenica 23 gennaio, sarà tempo di ottavi di finale degli. Matteoritornerà in campo dopo l’epica vittoria contro Carlos Alcaraz nel terzo turno. Un successo importante per Matteo al cospetto di uno deitori più in forma del torneo, che aveva impressionato per forza e qualità.è stato capace di spuntarla al super tie-break del quinto set, costretto a sciorinare il suo miglior tennis per piegare le mire di untore molto dotato, se si parla della giovane età (classe 2003). Dovrà dimenticare ora le fatiche del match citato il romano se vorrà battere Pablo. Untore solido l’iberico, sempre difficile da affrontare. Un tennista che, stabilmente ...

