Benedetta Rossi dopo l’intervento scrive un post sui social: “Io sto bene ma …” (Di sabato 22 gennaio 2022) benedetta Rossi si è sottoposta ad un intervento, così come aveva annunciato nei giorni scorsi e sembra che fortunatamente tutto sia andato bene. Nelle scorse ore, infatti, la nota food blogger italiana, ha pubblicato una foto direttamente dal letto d’ospedale, tranquillizzando tutti i suoi fan ed i suoi amici, dicendo che l’operazione era andata abbastanza bene. Ma cosa è accaduto a benedetta Rossi? Che tipo di operazione ha subito? Facciamo un po’ di chiarezza. benedetta Rossi si sottopone ad un delicato intervento alla schiena benedetta Rossi nelle scorse ore si è sottoposta ad un intervento ma al suo risveglio ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022)si è sottoa ad un intervento, così come aveva annunciato nei giorni scorsi e sembra che fortunatamente tutto sia andato. Nelle scorse ore, infatti, la nota food blogger italiana, ha pubblicato una foto direttamente dal letto d’ospedale, tranquillizzando tutti i suoi fan ed i suoi amici, dicendo che l’operazione era andata abbastanza. Ma cosa è accaduto a? Che tipo di operazione ha subito? Facciamo un po’ di chiarezza.si sottopone ad un delicato intervento alla schienanelle scorse ore si è sottoa ad un intervento ma al suo risveglio ...

Advertising

QuotidianPost : Benedetta Rossi operata: ecco come sta dopo l’intervento chirurgico - zazoomblog : Benedetta Rossi in ospedale: “Devo cercare di essere coraggiosa” - #Benedetta #Rossi #ospedale: #“Devo - occhio_notizie : Le condizioni di salute della celebre food blogger #benedettarossi #fattoincasapervoi - CronacaSocial : Benedetta Rossi è stata sottoposta al delicato intervento. Come sta ora la food blogger ????????… - ZonNapoli : #Attualità #22gennaio Benedetta Rossi in ospedale: la foto che preoccupa i fan MA COSA LE È SUCCESSO? --->… -