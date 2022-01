A C’è posta per te la toccante storia di Andrea e Stefania: “La disabilità ti fa entrare in un altro mondo” (Di sabato 22 gennaio 2022) C’è posta per te è arrivato al terzo appuntamento stagionale. La puntata del 22 gennaio del people show è cominciata con una sorpresa, quella organizzata da Andrea per la moglie Stefania. Una storia d’amore molto reale e messa alla prova da un incidente in bicicletta. Andrea è entrato nel mondo della disabilità e Stefania ha saputo rimanergli al fianco nel migliore dei modi. Ad aiutare Andrea nel fare una dolce sorpresa alla moglie, l’attore Luca Argentero. La storia di Andrea e Stefania a C’è posta per te La prima storia della terza puntata di C’è posta per te del 2022 ha toccato un argomento molto importante, quello ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) C’èper te è arrivato al terzo appuntamento stagionale. La puntata del 22 gennaio del people show è cominciata con una sorpresa, quella organizzata daper la moglie. Unad’amore molto reale e messa alla prova da un incidente in bicicletta.è entrato neldellaha saputo rimanergli al fianco nel migliore dei modi. Ad aiutarenel fare una dolce sorpresa alla moglie, l’attore Luca Argentero. Ladia C’èper te La primadella terza puntata di C’èper te del 2022 ha toccato un argomento molto importante, quello ...

