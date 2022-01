Yemen | raid sauditi nella notte | Paese senza Internet

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L'aviazione saudita ha compiutointensiaerei su cittàite in mano agli insorti Huthi filo - iraniani e nelè stata interrotta la connessione. Lo riferiscono media ...

ANSA Nuova Europa

Questi ultimi, tranne la tv al Masira, affermano che nelaereo contro l'edificio di TeleYemen a Hudayda sono state uccise "diverse persone", senza però fornire bilanci accurati delle vittime. "...Abu Dhabi, 20 gen 09:55 - La coalizione militare a guida saudita che dal 2015 è impegnata nel conflitto yemenita in sostegno governo riconosciuto dalla Comunità...L'aviazione saudita ha compiuto nella notte intensi raid aerei su città yemenite in mano agli insorti Huthi filo-iraniani e nel paese è stata interrotta la connessione Internet. (ANSA) ...Alla fine Joe si rimangia tutto sullo Yemen e torna a includere gli Huthi tra le organizzazioni terroristiche per riavvicinarsi alle monarchie del Golfo ...