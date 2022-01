WRC | Rally Monte Carlo | super Loeb | il francese chiude in testa dopo PS8

(Di venerdì 21 gennaio 2022)questo venerdì di WRC di. È stato unSebastien, coadiuvato dalla sua navigatrice Isabelle Galmiche, in questa sessione rallistica che ha visto la Ford Puma sfrecciare davanti a tutto il gruppone a fine giornata. Le iniziali zampate di Sebastien Ogier su Toyota sono state assorbite dal connazionale che nelle quattro prove ha dimostrato di essere migliore dell’attuale campione del mondo in carica. Un giovedì da secondo ed un venerdì al costante comando della prima tappa del WorldChampionship. Nella Prova Speciale 8 Val-de-Chalvagne/Entrevaus 2, però, il porta colori della casa nipponica ha sbaragliato la concorrenza, senza prendere il primato nella generale. WRC,...

...del Mondiale. Ha invece perso terreno Evans, sopratutto per via degli 11 secondi lasciati nella speciale finale , in cui ha ammesso di aver corso con troppa cautela rispetto ai rivali., ...L'editore Nacon e lo sviluppatore KT Racing hanno pubblicato10, un simulatore di corse di, con un'accoglienza positiva nel settembre dello scorso anno. Mentre una versione Switch era stata precedentemente annunciata , dal lancio, il gioco è stato ...Sébastien Loeb detta il passo al termine del secondo giorno del Rally di Montecarlo. Il francese è il leader della classifica generale con 9.9 secondi di vantaggio su Sébastien Ogier, leader tra le To ...Sébastien Ogier conclude al secondo posto il day-2 del Rally di Montecarlo. Il #1 del gruppo insegue il connazionale Sébastien Loeb (M-Sport/Ford), leader con 9.9 secondi di vantaggio al termine di ot ...