VIDEO Barcellona, Xavi au Dembelè: “La sua assenza? Non è stata decisiva per noi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le parole del tecnico blaugrana in seguito alla sconfitta nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le parole del tecnico blaugrana in seguito alla sconfitta nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao

Advertising

Mediagol : VIDEO Barcellona, Xavi au Dembelè: “La sua assenza? Non è stata decisiva per noi” - junews24com : Dembélé Juve: Xavi 'saluta' l'attaccante. L'ultimo messaggio! - VIDEO - - Sport_Fair : Brutto infortunio per #AnsuFati: l'attaccante del #barcellona scoppia in lacrime e viene consolato da #Xavi [VIDEO] - abufi76 : RT @avalanche_it: L'Avalanche Summit prenderà d'assalto Barcellona al Poble Espanyol dal 22 al 27 marzo 2022. Registrati per rimanere aggi… - FuianoFederico : Brown & Brown ?? show nella W dell'Unics contro il Barcellona (70-64)! Lorenzo: 22 punti+ 8 assist. John ?? : 20+ 7… -