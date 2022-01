Valentino Rossi torna sull’evasione fiscale del 2007: “Ho fatto degli errori…” (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stato, certamente, uno dei periodi più complicati della vita privata di Valentino Rossi che nel 2007 ha dovuto fronteggiare l’accusa di evasione fiscale quando viveva nella città di Londra. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate gli contestò di non aver dichiarato una cifra pari a 60 milioni di euro, mentre lo Stato italiano gli contestava, contestualmente, una residenza fittizia (utile per aggirare le tasse). Dopo diverse trattative ed incontri, arrivò l’accordo tanto atteso con l’Erario: il Dottore s’impegnò a pagare 35 milioni di euro spostando, nuovamente, la residenza in Italia. Valentino Rossi ha parlato questa vicenda, che ha segnato il campione di Tavullia, in una recente chiacchierata su YouTube. Valentino Rossi e l’evasione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stato, certamente, uno dei periodi più complicati della vita privata diche nelha dovuto fronteggiare l’accusa di evasionequando viveva nella città di Londra. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate gli contestò di non aver dichiarato una cifra pari a 60 milioni di euro, mentre lo Stato italiano gli contestava, contestualmente, una residenza fittizia (utile per aggirare le tasse). Dopo diverse trattative ed incontri, arrivò l’accordo tanto atteso con l’Erario: il Dottore s’impegnò a pagare 35 milioni di euro spostando, nuovamente, la residenza in Italia.ha parlato questa vicenda, che ha segnato il campione di Tavullia, in una recente chiacchierata su YouTube.e l’evasione ...

