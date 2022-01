Una fake su 4 sui vaccini è diffusa da persone con sintomi depressivi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Una notizia falsa su quattro riguardante i vaccini, diffusa in questa pandemia, proverrebbe da persone che hanno problemi di depressione più o meno grave. Uno studio, pubblicato su Jama Network, mette in correlazione i sintomi depressivi con la diffusione di disinformazione sui vaccini Covid e su altre notizie di salute pubblica. I risultati confermano che sintomi depressivi maggiori sono associati a più alto rischio di cadere nella rete di fake news. Lo studio è stato condotto dai ricercatori Massachusetts General Hospital di Boston negli Stati Uniti. Lo studio che ha indagato i meccanismi di disinformazione sul Covid-19 tra gli adulti statunitensi ha coinvolto 15.464 persone con sintomi ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Una notizia falsa su quattro riguardante iin questa pandemia, proverrebbe dache hanno problemi di depressione più o meno grave. Uno studio, pubblicato su Jama Network, mette in correlazione icon la diffusione di disinformazione suiCovid e su altre notizie di salute pubblica. I risultati confermano chemaggiori sono associati a più alto rischio di cadere nella rete dinews. Lo studio è stato condotto dai ricercatori Massachusetts General Hospital di Boston negli Stati Uniti. Lo studio che ha indagato i meccanismi di disinformazione sul Covid-19 tra gli adulti statunitensi ha coinvolto 15.464con...

Advertising

theacidsideofvi : Quella di Manuel è stata davvero una brutta parabola discendente, è bene che esca. Da ragazzo-simbolo a succube di… - paoloooooooook : @barbarab1974 Dottoressa ma di questo non dice nulla? Neanche un commento? È una fake news? - askanews_ita : #Raiola dimesso dal San Raffaele: “Terapia intensiva? Una fake news” - GraziaVentura3 : @lucatelese Caro Telese faccia il giornalista e non diffonda fake. Ai bambini non vaccinati in età scolare non vien… - lupoferoce8 : @giamballone Dicono che sia una notizia fake però non ne sono sicuro -