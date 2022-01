Tottenham, due giocatori nel mirino: i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) I dettagli. Non solo le uscite in casa Tottenham, ma anche gli occhi rivolti verso due obiettivi molto graditi al tecnico leccese Antonio Conte. Come riferito dal The Sun, gli Spurs avrebbero intenzione di assicurarsi le prestazioni di Adama Traorè, esterno offensivo in forza ai Wolves, e Diego Carlos, centrale difensivo di proprietà del Siviglia. Traorè Tottenham CalciomercatoI Wolves hanno già rifiutato la prima offerta da 18 milioni, ma Paratici non si dà per vinto e a breve presenterà un’ulteriore offerta che supererà i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Diego Carlos, invece, il valore del calciatore si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Mancano 10 giorni alla fine del mercato, ma dalle parti di Londa sono convinti che il bello debba ancora arrivare. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) I. Non solo le uscite in casa, ma anche gli occhi rivolti verso due obiettivi molto graditi al tecnico leccese Antonio Conte. Come riferito dal The Sun, gli Spurs avrebbero intenzione di assicurarsi le prestazioni di Adama Traorè, esterno offensivo in forza ai Wolves, e Diego Carlos, centrale difensivo di proprietà del Siviglia. TraorèCalciomercatoI Wolves hanno già rifiutato la prima offerta da 18 milioni, ma Paratici non si dà per vinto e a breve presenterà un’ulteriore offerta che supererà i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Diego Carlos, invece, il valore del calciatore si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Mancano 10 giorni alla fine del mercato, ma dalle parti di Londa sono convinti che il bello debba ancora arrivare. Matteo Brignone

