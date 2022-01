Tim: Salvini, 'buon lavoro a Labriola' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “buon lavoro a Pietro Labriola, finalmente si apre una fase nuova”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando la nomina del nuovo ad di Tim. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “a Pietro, finalmente si apre una fase nuova”. Lo dice il leader della Lega Matteocommentando la nomina del nuovo ad di Tim.

Advertising

TV7Benevento : Tim: Salvini, 'buon lavoro a Labriola'... - Riccardo_Tim : RT @ItaliaViva: La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non rischieran… - lornova79 : @danieledv79 @Riccardo_Tim @trimpa48 @SalamidaFabio Sì far cadere il governo Conte fu un grosso azzardo (col rischi… - Riccardo_Tim : RT @Sydwerehere: Salvini:”Non capisco i veti della sinistra a Berlusconi. Loro hanno sempre scelto presidenti della Repubblica orientati a… - antoinebriali1 : @stanzaselvaggia @marcotravaglio @TIM_vision Come mai SALVINI Berlusconi e la Meloni no portano maschera Fp2?????? -