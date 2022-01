Si chiama SSE-1 e sarà il primo studio di produzione video nello spazio

Advertising

Digital_Day : Nel 2024 diventerà operativo il primo studio di riprese video per cinema e TV nello spazio -

Ultime Notizie dalla rete : chiama SSE

DDay.it - Digital Day

... come no?? Quessa è fatta cuscì? non se rassegna a 'cose? Ji non lo saccio se ci rrèsce? ma de ...Quindi verifica dei fogliettini ma non trovando quello di Graziella prende il metro eRosetta ...Daniele Milimaggi, Neurochirurgo dell'Ospedale San Salvatore, le Prof.Francesca Pistoia e Irene ... Il dopo si: "Il mio lungo viaggio nel Mare di Parkinson". Il prima non conta piu. Di sicuro ...Space Entertainment Enterprise ha annunciato un accordo con Axiom Space per la realizzazione di un modulo spaziale che funzionerà da set per riprese cinematografiche in microgravità. Lancio previsto n ...“Per me che sono un tipo che ama le piazze calde – ha affermato – sarebbe una opportunità, Salerno non può non entusiasmare e appassionare Conosco bene il direttore sportivo Sabatini, ho condiviso con ...