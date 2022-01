Sgombero di CasaPound | sei agenti in ospedale | uno grave

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Un agente ha ricevuto un tirapugni in pieno volto e dovrà subitre un importante intervento chirurgico di ricostruzione facciale

Ultime Notizie dalla rete : Sgombero CasaPound

Guerriglia per lodiUna cinquantina i ragazzi che hanno sferrato colpi agli agenti con la chiara intenzione di non abbandonare i locali che avevano occupato. Dopo attimi di ...Guerriglia urbana (con scontri e fumogeni) durante lodel Circolo Futurista dia Casalbertone. Dieci feriti fra poliziotti e militanti di estrema destra, lanci di petardi e fumogeni, cassonetti incendiati. È il bilancio dell'operazione ...Un agente ha ricevuto un tirapugni in pieno volto e dovrà subitre un importante intervento chirurgico di ricostruzione facciale ...Guerriglia urbana (con scontri e fumogeni) durante lo sgombero del Circolo Futurista di Casapound a Casalbertone. Dieci feriti fra poliziotti e militanti di estrema destra, lanci di petardi ...