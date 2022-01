Scurdammoce o passato: all’indomani dell’incontro Salvini-Conte stamani faccia a faccia Letta-Renzi. Tutti illesi (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Enrico stai sereno». Oggi come allora, non può essere certo la calma la virtù con cui Letta incontra Matteo Renzi. Ma in virtù di una partita che si gioca ogni sette anni, «una finale di Champions League» l’ha definita il leader di Italia viva, il segretario del Partito democratico ha dovuto incontrare anche il suo più acerrimo nemico. Stanno preparando – per usare un termine calcistico -, il biscotto che porterà Mario Draghi al Quirinale? Di primo mattino, intorno alle 8, i due si sono incontrati a Palazzo Giustiniani nell’ufficio di Renzi: Letta ha scelto di giocare fuori casa. Ma la partita del Colle è troppo importante per non andare in trasferta sul campo più scivoloso di Tutti, quello su cui inciampò e che lo fece retrocedere nel 2015 dalla politica attiva all’insegnamento, per carità ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Enrico stai sereno». Oggi come allora, non può essere certo la calma la virtù con cuiincontra Matteo. Ma in virtù di una partita che si gioca ogni sette anni, «una finale di Champions League» l’ha definita il leader di Italia viva, il segretario del Partito democratico ha dovuto incontrare anche il suo più acerrimo nemico. Stanno preparando – per usare un termine calcistico -, il biscotto che porterà Mario Draghi al Quirinale? Di primo mattino, intorno alle 8, i due si sono incontrati a Palazzo Giustiniani nell’ufficio diha scelto di giocare fuori casa. Ma la partita del Colle è troppo importante per non andare in trasferta sul campo più scivoloso di, quello su cui inciampò e che lo fece retrocedere nel 2015 dalla politica attiva all’insegnamento, per carità ...

