Scrittori: per i 100 anni della morte di Verga nuova vita editoriale per le sue opere (Di venerdì 21 gennaio 2022) nuova vita editoriale per Giovanni Verga, uno dei maggiori classici della letteratura italiana, a partire dal prossimo 27 gennaio, data del centenario della scomparsa dell’autore dei “Malavoglia”. Grazie alla casa editrice Interlinea e alla Fondazione Verga di Catania, con il sostegno del Ministero della Cultura, arrivano nuovi titoli in digitale dell’Edizione Nazionale delle opere; ristampe e l’annuncio di un progetto sull’epistolario del grande autore siciliano maestro del Verismo. Come dichiarato da Gabriella Alfieri, presidente del Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di Giovanni Verga: “Si consegna alla cultura italiana e internazionale un testo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022)per Giov, uno dei maggiori classiciletteratura italiana, a partire dal prossimo 27 gennaio, data del centenarioscomparsa dell’autore dei “Malavoglia”. Grazie alla casa editrice Interlinea e alla Fondazionedi Catania, con il sostegno del MinisteroCultura, arrivano nuovi titoli in digitale dell’Edizione Nazionale delle; ristampe e l’annuncio di un progetto sull’epistolario del grande autore siciliano maestro del Verismo. Come dichiarato da Gabriella Alfieri, presidente del Comitato per l’Edizione Nazionale delledi Giov: “Si consegna alla cultura italiana e internazionale un testo ...

