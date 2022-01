Schick-Juventus, ecco perchè è saltato tutto: “Tutta colpa sua” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Patrik Schick avrebbe dovuto essere uno dei grandi colpi di mercato della Juventus, ma tutto saltò all’ultimo per un motivo davvero serio. Dopo le alterne fortune in Italia, ora Patrik Schick è riuscito a rilanciarsi nel migliore dei mondi in Germania con una serie di grandi gol, diventando un punto di riferimento prima del Lipsia e soprattutto ora del Bayer Leverkusen. Patrik Schick aveva tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori talenti del calcio europeo della sua generazione, ma purtroppo una serie di complicazioni gli hanno impedito di spiccare il tanto atteso salto di qualità. Nell’estate del 2017 era diventato protagonista di un clamoroso intreccio di mercato, dove tutte le grandi squadre del calcio italiano volevano strapparlo alla Sampdoria per poter così ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Patrikavrebbe dovuto essere uno dei grandi colpi di mercato della, masaltò all’ultimo per un motivo davvero serio. Dopo le alterne fortune in Italia, ora Patrikè riuscito a rilanciarsi nel migliore dei mondi in Germania con una serie di grandi gol, diventando un punto di riferimento prima del Lipsia e sopratora del Bayer Leverkusen. Patrikaveva tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori talenti del calcio europeo della sua generazione, ma purtroppo una serie di complicazioni gli hanno impedito di spiccare il tanto atteso salto di qualità. Nell’estate del 2017 era diventato protagonista di un clamoroso intreccio di mercato, dove tutte le grandi squadre del calcio italiano volevano strapparlo alla Sampdoria per poter così ...

Advertising

ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Schick a The Independent ?? Visite mediche alla #Juventus? Uno shock perché pensavo di essere sano! Mi dissero del problema… - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: #Schick a The Independent ?? Visite mediche alla #Juventus? Uno shock perché pensavo di essere sano! Mi dissero del problema… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Schick a The Independent ?? Visite mediche alla #Juventus? Uno shock perché pensavo di essere sano! Mi dissero del problema… - serieAnews_com : ?? Domanda secca per voi ?? #Schick #PatrikSchick #Juventus #Roma #Bomber #Bundesliga #SerieA #calciomercato… - SCUtweet : #Schick a The Independent ?? Visite mediche alla #Juventus? Uno shock perché pensavo di essere sano! Mi dissero del… -