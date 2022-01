Schianto in autostrada tra più mezzi: Chiara, medico 39enne, muore nella corsa verso l’ospedale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando sono arrivati i soccorsi sul posto le condizioni di Chiari Picchi erano già disperate. 39 anni, medico al Sacco di Milano, è morta durante il trasporto dal luogo dell’incidente all’ospedale San Matteo. I suoi colleghi non sono riusciti a salvarle la vita. Apocalittica la scena che si è presentata davanti ai soccorritori ieri sera, poco dopo le 20, lungo l’A7 Milano-Genova, sul territorio di Binasco. Un inferno di lamiere che ha visto coinvolti tre mezzi. Ancora da chiare la dinamica. Una delle ipotesi è quella secondo la quale una delle auto coinvolte è rimasta in panne e si è poi verificato un tamponamento ma saranno i rilievi della Polstrada a chiarire l’esatta dinamica. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche un 47enne, uscito quasi indenne, con ferite superficiali, e un 41enne, portato in codice rosso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando sono arrivati i soccorsi sul posto le condizioni di Chiari Picchi erano già disperate. 39 anni,al Sacco di Milano, è morta durante il trasporto dal luogo dell’incidente alSan Matteo. I suoi colleghi non sono riusciti a salvarle la vita. Apocalittica la scena che si è presentata davanti ai soccorritori ieri sera, poco dopo le 20, lungo l’A7 Milano-Genova, sul territorio di Binasco. Un inferno di lamiere che ha visto coinvolti tre. Ancora da chiare la dinamica. Una delle ipotesi è quella secondo la quale una delle auto coinvolte è rimasta in panne e si è poi verificato un tamponamento ma saranno i rilievi della Polstrada a chiarire l’esatta dinamica. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche un 47enne, uscito quasi indenne, con ferite superficiali, e un 41enne, portato in codice rosso ...

