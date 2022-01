San Carlo, scontro in Cdi: Regione minaccia lo stop fondi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ scontro all’interno del Consiglio d’indirizzo del Teatro San Carlo, una delle principali istituzioni culturali del Paese, con la Regione Campania, socio fondatore, che minaccia di sospendere l’erogazione dei contributi destinati al San Carlo per un importo di 7 milioni di euro. Di una “infuocata riunione” del Consiglio d’Indirizzo del teatro più antico d’Europa, svoltasi ieri, riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno. All’origine dello scontro la nomina – che risale al 2020 – del direttore generale del San Carlo Emmanuela Spedaliere che la Regione Campania, attraverso il suo rappresentante in Consiglio Maurizio Borgo, ritiene illegittima arrivando a minacciare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’all’interno del Consiglio d’indirizzo del Teatro San, una delle principali istituzioni culturali del Paese, con laCampania, socio fondatore, chedi sospendere l’erogazione dei contributi destinati al Sanper un importo di 7 milioni di euro. Di una “infuocata riunione” del Consiglio d’Indirizzo del teatro più antico d’Europa, svoltasi ieri, riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno. All’origine dellola nomina – che risale al 2020 – del direttore generale del SanEmmanuela Spedaliere che laCampania, attraverso il suo rappresentante in Consiglio Maurizio Borgo, ritiene illegittima arrivando are ...

