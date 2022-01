Salvini fa la spia a Conte e l’ex ministro Fraccaro finisce nei guai

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il vociare attorno a quell’incontro – che lo stesso exper i rapporti con il Parlamento del governo-1 aveva definito casuale – in un palazzo romano era iniziato il 17 gennaio, quando un giornalista di Tagadà (La7) aveva raccontato di aver visto i due entrare nello stesso portone di quello stabile in cui, un tempo, aveva il suo ufficio Giulio Tremonti. Poi è stato lo stesso Matteoad avvisare il leader del MoVimento 5 Stelle deinuti di quella “riunione”: offrire una cinquantina di voti pentastellati per sostenere l’elezione di Tremonti al Quirinale. E ora per Riccardosono iniziati ie la trattativa conper Tremonti al Quirinale Come riporta il quotidiano La Stampa, durante l’incontro andato ...