Salernitana, vicino Fazio: spunta l'idea Yilmaz (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Salernitana sta per chiudere per l'arrivo di Fazio e spunta una nuova suggestione per l'attacco: Yilmaz del Lille La Salernitana sta lavorando in questi giorni per il mercato in entrata. Sabatini è al lavoro per definire i primi tre colpi: Sepe dal Parma, Mazzocchi dal Venezia e Fazio dalla Roma. In queste ultime ore è spuntata anche una suggestione per i campani. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Burak Yilmaz del Lille nella lista del nuovo ds granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Suggestione per l'attacco della #Salernitana ?? - calsciomercato : Fazio vicino alla #Salernitana #fazio - Car_0601 : @siamo_la_Roma Vicino alla salernitana … Sabatini ci prova … secondo me è vicino un par di palle - siamo_la_Roma : ????#Fazio vicino alla #Salernitana ???? Addio vicino tra il giocatore e la #Roma ?? #WalterSabatini ci prova per l'arge… - animo_macte : #Salernitana: Si chiude per #Nsamè! -

Roma, il turnover è impossibile: Mou vuole rinforzi a centrocampo Capitolo uscite: Diawara strizza l'occhio al Valencia e Fazio è vicino alla Salernitana . Due cessioni che abbasserebbero il monte ingaggi, dando campo libero a Pinto per tentare il colpo in extremis.

LIVE Calciomercato: Verdi vicino alla Salernitana, la Lazio punta su Casale Il club campano è molto attivo: per evitare la retrocessione è caccia ai rinforzi, in attacco c'è la pista del talento del Torino. Il gioiello dell'Empoli Bajrami piace alle big ...

