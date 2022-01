Quirinale | Peter Gomez su La7 | “I partiti stanno parlando di un nome coperto che mette d’accordo tutti È quello di Elisabetta Belloni”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il prossimo presidente della Repubblica? Iin realtàdi unche. È una donna che non ha mai avuto incarichi politici:“. È la rivelazione del direttore de ilfattoquotidiano.it e FQ Millennium,, nel corso della trasmissione “Tagadà”, su La7.spiega che, nominata proprio da Mario Draghi capo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), è ilsu cuitrattando le forze politiche: “Piace sicuramente alla Lega, ai 5 Stelle e al Pd.ha lavorato ...

Advertising

La7tv : #tagada La rivelazione di Peter Gomez su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica: 'Ecco quale è il nome su… - MassimoChiaram7 : RT @News24_it: Elisabetta Belloni presidente, bomba di Gomez: i partiti trattano sul capo dei servizi segreti al Quirinale - Il Tempo https… - Mary35999509 : RT @tempoweb: #Belloni presidente? Bomba #Quirinale, 'i partiti trattano sul capo dei servizi segreti' #tagada #tagadala7 #gomez #21gennaio… - Lacartastampata : RT @PolScorr: Peter Gomez a #tagada dice che i partiti si stanno confrontando sul nome di Elisabetta Belloni 'piace a Lega, M5S e PD' #Qu… - vitcastagna : RT @PolScorr: Peter Gomez a #tagada dice che i partiti si stanno confrontando sul nome di Elisabetta Belloni 'piace a Lega, M5S e PD' #Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Peter

Il Fatto Quotidiano

... film horror del 2014 di Jon Watts, conStormare, Laura Allen, Elizabeth Whitmere, Christian ... in onda dalle 21.30 su Rai 2 Speciale Tg3 - Verso il(politica), in onda dalle 21.25 su ...Ospite di Tagadà (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano.it,Gomez , ha rivelato il nome secondo cui i partiti starebbero discutendo per la Presidenza della Repubblica: 'Le forze politiche in realtà stanno parlando di un nome coperto, che non rendono noto ...QUIRINALE / IL SONDAGGIO DEL FATTO Prodi trionfa tra i nomi di "palazzo", Bersani tra gli "outsider": ecco i risultati completi [Leggi] ...BOTTA E RISPOSTA GOMEZ-CRAXI "Il presidente della Repubblica è una figura che deve essere un esempio": il direttore del Fatto.it spiega perché il problema di B. non è l'essere divisivo [VIDEO] ...