Agenzia_Ansa : FLASH | Pietro Labriola è stato nominato amministratore delegato di Tim. La decisione è stata presa oggi dal Cda della società. #ANSA - TIMnewsroom : 'Il mio obiettivo è far esprimere all'intero Gruppo il suo potenziale, valorizzando gli asset. Ringrazio i colleghi… - ilpost : Pietro Labriola è il nuovo amministratore delegato di Tim - albe_ : C'è il rischio che diventi una compagnia competitiva. Sono molto curioso! Tim: Pietro Labriola nominato amministra… - viciocort : RT @TIMnewsroom: 'Il mio obiettivo è far esprimere all'intero Gruppo il suo potenziale, valorizzando gli asset. Ringrazio i colleghi brasil… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Labriola

La Repubblica

MILANO -è il nuovo amministratore delegato dell'ex monopolista delle tlc: lo ha deciso con voto unanime il consiglio di amministrazione presieduto da Salvatore Rossi . Non era mai successo che ...Il gruppo Tim ha un nuovo amministratore delegato. È il pugliese, 54 anni, nativo di Altamura.Roma, 21 gen. “Buon lavoro a Pietro Labriola, finalmente si apre una fase nuova”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando la nomina del nuovo ad ...Pietro Labriola è il nuovo ad di Telecom Italia. A lui spetta la realizzazione del piano per scorporare l'infrastruttura dei cavi dal resto delle attività Un manager interno per separare rete e serviz ...