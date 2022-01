Oroscopo di Branko weekend 22 e 23 gennaio | ecco la classifica del fine settimana!

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ariete – Ancora un’ottima settimana Ariete. La vostra carta in più è sicuramente l’energia che vi regala Marte. Tante e buona, la vostra produttività è alle stelle, anche grazie a quel Mercurio amico dall’Acquario che vi promette successi negli affari. Edil circolo virtuoso: buona energia, successi, buon umore, ancora fortuna. Cosa volete di più? Detto questo, le giornate del, proprio perchè state girando come una trottola potrebbero risultare piuttosto faticose. Niente che possa togliervi dal viso quel bel sorriso che è il vostro segno distintivo in queste intense e proficue giornate. Toro – Ah ,l’amour! Cari Toro, la primavera del vostro cuore anticipa di molto quella del meteo: siete in piena fioritura! I tanti cambiamenti degli ultimi anni vi hanno portato a capire, non senza difficoltà, davvero molto chiaramente cosa volete nel ...

ARIETE L'energia che si irradia dai pianeti può incoraggiare alcuni sentimenti molto profondi a emergere e portarti alla consapevolezza che devi agire ...Lasciate lavorare le stelle che già dalla prossima settimana verranno a bussarvi alla porta con interessanti novità, sopratutto in campo lavorativo E le stelle della prossima settimana vi chiedono di ...Toro – Oggi vi esprimete in modo un po' impertinente, ma sarete in grado di superare ogni ostacolo grazie al vostro coraggio. Però voi siete un po' nervosi, forse avete bisogno di più libertà: meglio ...