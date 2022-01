Omicidio Serena Mollicone, trauma testa assolutamente compatibile con lesione porta caserma (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il cranio di Serena può aver creato quel buco nella porta? assolutamente sì’’. E’ la stessa Cristina Cattaneo, medico legale che dirige il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università di Milano e autrice della superperizia che ha portato alla riapertura delle indagini e al successivo processo sull’Omicidio di Serena Mollicone, a porsi questa domanda e a offrire una risposta davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino. Lo fa rispondendo alle domande delle pm, Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco, mentre illustra la consulenza tecnica medico legale compiuta su questo e altri aspetti legati all’Omicidio della giovane di Arce. In particolare il lavoro della Cattaneo si pone come obiettivo di chiarire se la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il cranio dipuò aver creato quel buco nellasì’’. E’ la stessa Cristina Cattaneo, medico legale che dirige il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università di Milano e autrice della superperizia che hato alla riapertura delle indagini e al successivo processo sull’di, a porsi questa domanda e a offrire una risposta davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino. Lo fa rispondendo alle domande delle pm, Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco, mentre illustra la consulenza tecnica medico legale compiuta su questo e altri aspetti legati all’della giovane di Arce. In particolare il lavoro della Cattaneo si pone come obiettivo di chiarire se la ...

