Nuovo attacco a Ronaldo, dall’Inghilterra: “E’ ipocrita” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora polemiche intorno alla figura del campione portoghese Cristiano Ronaldo, che è stato scontento dopo la sostituzione di Rangnick Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United con la voglia di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora polemiche intorno alla figura del campione portoghese Cristiano, che è stato scontento dopo la sostituzione di Rangnick Cristianoè tornato al Manchester United con la voglia di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ChievoWomen : ???? Dalla Costa Rica un nuovo arciere per l'attacco del @ChievoWomen?? ???? ????????????????????, ?????????? ??????????! ???? #Chievo… - DiMarzio : Il @GenoaCFC vicino al cambio in panchina: il nome nuovo è quello di #Labbadia. Preso #Amiri dal #BayerLeverkusen e… - ErreCi11 : @ailgamar Grazie per aver contribuito ad un nuovo attacco di panico. - LaRagione_eu : Nuovo attacco #ISIS a #Baghdad: sarebbero 11 i soldati iracheni rimasti uccisi in un attacco all'alba nella provinc… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Mercato Inter: doppio colpo sulle fasce e Frattesi. Dybala possibile. Nome nuovo in attacco -