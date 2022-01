Need for Speed: un nuovo capitolo in uscita quest’anno? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un nuovo capitolo della serie di Need for Speed, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere in uscita per quest’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata Una delle saghe automobilistiche più amate di sempre è pronta a tornare. Stando alle ultimissime indiscrezioni, un nuovo capitolo della saga di Need for Speed dovrebbe avere un’uscita fissata per quest’anno, il 2022. Il team che si sta occupando dello sviluppo, dopo aver supportato DICE nella produzione di Battlefield 2042, potrà finalmente concentrarsi sul nuovo titolo di corse. Il team in questione è Criterion Games. Need for Speed: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Undella serie difor, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere inper. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata Una delle saghe automobilistiche più amate di sempre è pronta a tornare. Stando alle ultimissime indiscrezioni, undella saga difordovrebbe avere un’fissata per, il 2022. Il team che si sta occupando dello sviluppo, dopo aver supportato DICE nella produzione di Battlefield 2042, potrà finalmente concentrarsi sultitolo di corse. Il team in questione è Criterion Games.for: ...

