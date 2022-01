Morata o Kean? Uno dei due partirà: la Juventus ha deciso (Di venerdì 21 gennaio 2022) Morata o Kean? Uno dei due partirà. Andiamo a vedere la decisione della Juventus su chi dovrà lasciare la Torino bianconera Uno dei problemi offensivi di questa stagione, in casa Juventus, è senza ombra di dubbio quello relativo all’attacco. Morata e Kean, infatti, stanno deludendo le aspettative di tutto l’ambiente bianconero. Dodici gol in due tra tutte le competizioni; rendimento decisamente non all’altezza per le ambizioni di un club come la Juventus. Uno dei motivi per spiegare il quinto posto in classifica e il cambio di obiettivi, rispetto a quelli prefissati ad inizio anno, sono proprio i pochi gol degli attaccanti. La società, in totale accordo con l’allenatore, ha fatto tutte le valutazioni del caso; ma andiamo con ordine. ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022)? Uno dei due. Andiamo a vedere la decisione dellasu chi dovrà lasciare la Torino bianconera Uno dei problemi offensivi di questa stagione, in casa, è senza ombra di dubbio quello relativo all’attacco., infatti, stanno deludendo le aspettative di tutto l’ambiente bianconero. Dodici gol in due tra tutte le competizioni; rendimento decisamente non all’altezza per le ambizioni di un club come la. Uno dei motivi per spiegare il quinto posto in classifica e il cambio di obiettivi, rispetto a quelli prefissati ad inizio anno, sono proprio i pochi gol degli attaccanti. La società, in totale accordo con l’allenatore, ha fatto tutte le valutazioni del caso; ma andiamo con ordine. ...

