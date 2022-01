Meat Loaf, morto a 74 anni il cantante e attore statunitense (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ morto ieri all’età di 74 anni Meat Loaf, all’anagrafe Marvin Lee Aday, musicista e attore statunitense. Ad annunciarlo è stato il suo agente. Loaf è stato l’autore di uno degli album rock più venduti nella storia degli Stati Uniti: Bat Out of Hell. Il secondo lavoro del rocker conteneva celebri brani come at Out of Hell II: Back into Hell e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose. Parallelamente alla sua carriera da musicista, Loaf ha avuto alcuni ruoli in film importanti come Horror Picture Show e Fight Club, dove interpretava il ruolo di Bob Paulson. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ieri all’età di 74, all’anagrafe Marvin Lee Aday, musicista e. Ad annunciarlo è stato il suo agente.è stato l’autore di uno degli album rock più venduti nella storia degli Stati Uniti: Bat Out of Hell. Il secondo lavoro del rocker conteneva celebri brani come at Out of Hell II: Back into Hell e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose. Parallelamente alla sua carriera da musicista,ha avuto alcuni ruoli in film importanti come Horror Picture Show e Fight Club, dove interpretava il ruolo di Bob Paulson. L'articolo proviene da Italia Sera.

