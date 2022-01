Mario Draghi si o no, la scelta dei grandi elettori (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al termine di una legislatura pazza e sconclusionata il sistema politico si trova al momento più delicato. Eleggere il capo dello Stato. E decidere il futuro del presidente del Consiglio Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al termine di una legislatura pazza e sconclusionata il sistema politico si trova al momento più delicato. Eleggere il capo dello Stato. E decidere il futuro del presidente del Consiglio

Advertising

fattoquotidiano : Financial Times e New York Times beatificano Mario Draghi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica - FrancescoBonif1 : Al Quirinale o come Premier, l’Italia non può permettersi di perdere Mario Draghi. Da leggere l’intervista di ?… - sebmes : Là fuori ridono di noi, increduli. - fabiobellentani : Mario Draghi è sceso tra noi e cammina su mari e fiumi - arquer12 : RT @RadioSavana: Atene, docenti e studenti contro le restrizioni sanitarie e presenza della polizia nelle università. In Grecia hanno conos… -