Louis Vuitton onora Virgil Abloh con la sua ultima collezione

(Di sabato 22 gennaio 2022) Orchestra dal vivo, accessori glamour, borse fluo, orecchini e copricapo anche da uomo. Alla Paris Fashion Week è stata presentata l'dello stilista statunitense, direttore artistico dila cui scomparsa lo scorso novembre a soli 41 anni ha sconvolto il mondo della moda.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-con-la-sua-20220121 video 11131563.mp4"/videoLa sfilata è andata in scena in un'ipotetica "Dreamhouse", una casa dei sogni" sotto il tetto di vetro del Carreau du Temple di Parigi, con angeli vestiti glamour e modelli che ...

Martens Credits: Getty Images Venus Williams inCredits: Getty ImagesVirgil Abloh's final collection fordebuts in ...Omaggio da parte di Louis Vuitton al sogno di moda di Virgil Abloh, direttore creativo della maison del lusso francese, scomparso a 41 anni nel novembre scorso, nella sfilata della collezione Uomo per ...Applausi e lacrime allo show postumo. Lo stilista aveva preparato tutto: dagli abiti, alla musica, alla performance. In 38 pagine la sua eredità in parole e disegni. Da Dior il new look di Jones ...