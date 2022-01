LIVE Sonego-Kecmanovic 1-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: si parte sulla 1573 Arena! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Spinge, prende l’iniziativa il serbo con il dritto ed ha la meglio. 1-1. Scappa il back difensivo di Sonego, tiene la battuta anche il serbo. 40-15 Lascia troppo spazio per giocare il dritto a sventaglio Sonego: viene punito dal rovescio lungolinea. 30-15 Perde ancora il controllo del rovescio Kecmanovic dopo la deviazione del nastro. 30-0 Profondo il rovescio di Kecmanovic nei pressi della riga. 15-0 Martella Sonego sulla diagonale di dritto, poi manca la chiusura lungolinea. 1-0 Sonego. L’azzurro parte alla grande al servizio senza concedere niente. 40-0 Palla corta di Sonego che rimane alta, ma Kecmanovic non trova il campo con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Spinge, prende l’iniziativa il serbo con il dritto ed ha la meglio. 1-1. Scappa il back difensivo di, tiene la battuta anche il serbo. 40-15 Lascia troppo spazio per giocare il dritto a sventaglio: viene punito dal rovescio lungolinea. 30-15 Perde ancora il controllo del rovesciodopo la deviazione del nastro. 30-0 Profondo il rovescio dinei pressi della riga. 15-0 Martelladiagonale di dritto, poi manca la chiusura lungolinea. 1-0. L’azzurroalla grande al servizio senza concedere niente. 40-0 Palla corta diche rimane alta, manon trova il campo con il ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tut… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tutte l… - Torocuchu90 : RT @Eurosport_IT: Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tutte l… - Eurosport_IT : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui t… - antogar78 : @attipensa @elecrescenzo Ho visto più o meno tutti sul player di EUROsport. Giorgi e Sonego in differita, Berrettini live anche se non tutta -