LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-6 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break nel quarto set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio largo dell’italiano. 2-3 break Alcaraz!!!! BOLIDE DI DIRITTO DAL CENTRO DEL CAMPO! 30-40 PALLA break Alcaraz! Diritto largo dell’azzurro in uscita dalla seconda. 30-30 Alcaraz sfianca l’azzurro con il rovescio e costringe l’avversario all’errore in recupero. 30-15 Prima centrale del romano. 15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI Berrettini! 0-15 Stecca di Berrettini sul diritto profondo di Alcaraz. 2-2 Decimo ace per lo spagnolo che pareggia i conti. 40-15 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz. 30-15 L’azzurro regge la diagonale di rovescio ma con il back lungolinea non trova il campo. 15-15 Servizio e diritto a sventaglio in rete dello ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Rovescio largo dell’italiano. 2-3!!!! BOLIDE DI DIRITTO DAL CENTRO DEL CAMPO! 30-40 PALLA! Diritto largo dell’azzurro in uscita dalla seconda. 30-30sfianca l’azzurro con il rovescio e costringe l’avversario all’errore in recupero. 30-15 Prima centrale del romano. 15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI! 0-15 Stecca disul diritto profondo di. 2-2 Decimo ace per loche pareggia i conti. 40-15 Servizio e diritto diagonale di. 30-15 L’azzurro regge la diagonale di rovescio ma con il back lungolinea non trova il campo. 15-15 Servizio e diritto a sventaglio in rete dello ...

