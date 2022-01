Incredibile gol dal Brasile: è già la rete più bella dell’anno (Video) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Brasile si sa che è la Patria del calcio e anche nei campionati statali è possibile vedere dei gol davvero straordinari. Jeam Eugenio de Oliveira è un nome che forse non dirà moltissimo ai vari appassionati di calcio di tutto il mondo, ma forse da qualche giorno è diventato uno dei giocatori più visti e seguiti di tutto il Brasile. Il 15 gennaio 2022 è iniziato il campionato brasiliano a livello federale e in attesa della partenza in questo weekend dei principali tornei, quello carioca e paulista, c’è nel torneo Baiano un vero e proprio campioncino. Jeam Eugenio de Oliveira è il numero nove della Jacuipense, squadra di ottimo livello per quanto riguarda il campionato federale interno e che a livello nazionale si trova in Serie C, e nella prima partita dell’anno ha dovuto debuttare contro l’Atlanta Doce Mel. La partita è stata vinta ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilsi sa che è la Patria del calcio e anche nei campionati statali è possibile vedere dei gol davvero straordinari. Jeam Eugenio de Oliveira è un nome che forse non dirà moltissimo ai vari appassionati di calcio di tutto il mondo, ma forse da qualche giorno è diventato uno dei giocatori più visti e seguiti di tutto il. Il 15 gennaio 2022 è iniziato il campionato brasiliano a livello federale e in attesa della partenza in questo weekend dei principali tornei, quello carioca e paulista, c’è nel torneo Baiano un vero e proprio campioncino. Jeam Eugenio de Oliveira è il numero nove della Jacuipense, squadra di ottimo livello per quanto riguarda il campionato federale interno e che a livello nazionale si trova in Serie C, e nella prima partitaha dovuto debuttare contro l’Atlanta Doce Mel. La partita è stata vinta ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 17.01.1999 ?? Parma ????? Mancini inventa un incredibile gol di tacco! #CMonEagles ?? - hadiimohamadi10 : RT @testagrigia: #Shomurodov 4 gol e 5 assist pagato 17.5 a 26 anni: pacco via romanisti. #Correa 4 gol e 1 assist pagato 30 a 27 anni: co… - testagrigia : #Shomurodov 4 gol e 5 assist pagato 17.5 a 26 anni: pacco via romanisti. #Correa 4 gol e 1 assist pagato 30 a 27 a… - GiaGianmarco : Con il gol decisivo contro il Lecce Abraham ha raggiunto quota 15 gol con la Roma in 25 partite, solo Batistuta ci… - ing_michele : @PaolaDiCaro @Marco_Evang Mou ha ragione perdiamo palla in un modo incredibile I 3 gol della juve tutte palle perse… -