Incidente tra camion con materiale esplosivo e moto: scoppia tutto, almeno 17 morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' di almeno 17 morti e 59 feriti il bilancio dell'enorme esplosione avvenuta ieri ad Apiate, una località nei pressi della città mineraria di Bogoso, nell'ovest del Ghana.E' stata causata da un Incidente... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' di17e 59 feriti il bilancio dell'enorme esplosione avvenuta ieri ad Apiate, una località nei pressi della città mineraria di Bogoso, nell'ovest del Ghana.E' stata causata da un...

Advertising

er_GRA : RT @astralmobilita: [AGG]???? #A90 #RaccordoAnulare code per #incidente tra #Ardeatina e #Pontina ?Chiusa corsia di marcia lenta ? carregg… - News_24it : LATINA - La prudenza non è mai troppa, nemmeno di prima mattina. Poco fa un brutto incidente tra un’auto e un monop… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - SS2bis Cassia Veientana ?????? coda tra Formello e Via della Giustiniana > centro #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ???? #SP22a Via #Nomentana code per #incidente tra #SantAlessandro e #RaccordoAnulare ? #Roma ? Attenzione, presen… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Bologna: incidente RISOLTO al km 273 tra Calenzano-Sesto Fiorentino ed i… -