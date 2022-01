I positivi della Salernitana scendono a otto, oggi si giocherebbe (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Salernitana ha appena comunicato con una nota sul sito ufficiale che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società ha però aggiunto che due calciatori si sono negativizzati. A questo punto, i calciatori attualmente positivi nel club di Iervolino sono otto. E dunque non si raggiunge, ad ora, la soglia del 35% dei calciatori positivi sull‘elenco dei 25 consegnato stamattina alla Lega Calcio. Soglia al di sopra della quale può intervenire l’Asl per bloccare il gruppo squadra. Il risultato è che la partita di domenica contro il Napoli, ad oggi, si disputerebbe regolarmente. La situazione resta in evoluzione. Domani altri tre calciatori che erano risultati positivi il 15 gennaio dovrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Laha appena comunicato con una nota sul sito ufficiale che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società ha però aggiunto che due calciatori si sono negativizzati. A questo punto, i calciatori attualmentenel club di Iervolino sono. E dunque non si raggiunge, ad ora, la soglia del 35% dei calciatorisull‘elenco dei 25 consegnato stamattina alla Lega Calcio. Soglia al di sopraquale può intervenire l’Asl per bloccare il gruppo squadra. Il risultato è che la partita di domenica contro il Napoli, ad, si disputerebbe regolarmente. La situazione resta in evoluzione. Domani altri tre calciatori che erano risultatiil 15 gennaio dovrebbero ...

Advertising

GiovaQuez : Fadoi: 'Siamo oramai a quasi 20mila ricoverati, 'con' o 'per' Covid, un numero non lontano dai 25mila dello tsunami… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - ItaliaViva : Basta con il catastrofismo covid. Non possiamo impedire ai Grandi Elettori di votare il prossimo Presidente della R… - Massimo22185550 : RT @Stefano173456: Ma dov'è il generale? #Figliuolo pochi mesi fa si vantava di aver vaccianato il 90% della popolazione, che eravamo primi… - SkyTG24 : Secondo il direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano non possiamo essere certi che q… -