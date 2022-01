Ghana: esplosione di un camion nella città di Bogoso, almeno 17 i morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) almeno 17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta ieri nei pressi della città mineraria di Bogoso, nell’ovest del Ghana. L’esplosione è stata provocata da un incidente che ha coinvolto un camion contenete materiale esplosivo Questo è quanto ha reso noto il ministro dell’Informazione, Kojo Oppong-Nkrumah. L’esplosione è avvenuta intorno alle 12 a circa 300 chilometri a ovest di Accra, la capitale del Ghana. Una zona ricca di risorse minerarie. Secondo le prime informazioni, si tratta di “un incidente che ha coinvolto un camion che trasportava materiale esplosivo per una compagnia mineraria, una moto e un terzo veicolo, avvenuto nei pressi di un trasformatore elettrico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite nell’avvenuta ieri nei pressi dellamineraria di, nell’ovest del. L’è stata provocata da un incidente che ha coinvolto uncontenete materiale esplosivo Questo è quanto ha reso noto il ministro dell’Informazione, Kojo Oppong-Nkrumah. L’è avvenuta intorno alle 12 a circa 300 chilometri a ovest di Accra, la capitale del. Una zona ricca di risorse minerarie. Secondo le prime informazioni, si tratta di “un incidente che ha coinvolto unche trasportava materiale esplosivo per una compagnia mineraria, una moto e un terzo veicolo, avvenuto nei pressi di un trasformatore elettrico e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno 17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite nell'enorme esplosione avvenuta ieri nei pressi della c… - Rvaticanaitalia : E' di almeno 17 morti e 59 feriti il bilancio dell'enorme esplosione avvenuta ieri in una localita' nei pressi dell… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite nell'enorme esplosione avvenuta ieri nei pressi della città m… - infoitinterno : Esplosione in Ghana in una città mineraria: almeno 17 morti e 57 feriti - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Almeno 17 persone sono morte e altre 59 sono rimaste ferite nell'enorme esplosione avvenuta ieri nei… -