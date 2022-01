GF Vip | Sophie sparla di Soleil? Cosa svela a Barù quando l’amica e Alex erano sotto le coperte

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra i rapporti di amicizia/odio all’interno della casa del Gf Vip c’è un legame particolarmente controverso. Si tratta di quello tra. LEGGI ANCHE : — GF Vip,zittisce Delia: ‘non voglio sparare sulla croce rossa’. La discussione nel cuore della notteè sempre sembrata particolarmente interessata ad avvicinarsi a, nei primi mesi di reality gli utenti avevano addirittura notato che si ispirava a lei nel modo di vestire, copiando qualche dettaglio. Poi le due si sono ripetutamente attaccate, soprattuttoha provato a frequentare Gianmaria (ex di).a tratti è sembrata voler essere un’amica, in altri momenti appare disinteressata a coltivare un rapporto con ...

Nella Casa del Grande FratelloCodegoni e Soleil Sorge sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Il loro riavvicinamento , però, che ha fatto infuriare Lulù Selassié , che ha consigliato alla modella di ...Al Grande Fratello, Lulù ha dato vita ad una gigantesca scenata di gelosia nei confronti diCodegoni dopo che quest'ultima si è avvicinata a Soleil. Ecco che cosa ha detto la princess e come ha definito la ...Lulù Selassiè parla a cuore aperto con Sophie Codegoni e le dice di non aver apprezzato il rapporto che in questi giorni ha instaurato con Soleil ...Al Grande Fratello Vip, Lulù ha dato vita ad una gigantesca scenata di gelosia nei confronti di Sophie Codegoni dopo che quest’ultima si è avvicinata a Soleil. Ecco che cosa ...