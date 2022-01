Europa in rosso stretta tra Covid e inflazione. Bitcoin ai minimi da 5 mesi (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Piazza Affari vendite sui big industriali, male Stellantis. Realizzi sul petrolio dopo i nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread fermo a 140 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Piazza Affari vendite sui big industriali, male Stellantis. Realizzi sul petrolio dopo i nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread fermo a 140 punti

Advertising

News24_it : Europa in rosso stretta tra Covid e inflazione, a Piazza Affari male Stellantis - Il Sole 24 ORE - gipsy1966 : RT @sole24ore: ?? #Europa in rosso stretta tra #Covid e #inflazione, a #PiazzaAffari male #Stellantis - Miti_Vigliero : Europa in rosso stretta tra Covid e inflazione, a Piazza Affari male Stellantis @sole24ore - Andrea_V_73 : '#Europa in rosso stretta tra #Covid e inflazione, a #PiazzaAffari male #Stellantis' Cheo Condina e Paolo Paronet… - sole24ore : ?? #Europa in rosso stretta tra #Covid e #inflazione, a #PiazzaAffari male #Stellantis -