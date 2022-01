Droga nell’Agro Nocerino 56 subito a processo

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In 56 aper il fiume diche inondava Pagani e l’Agrosarnese fino ad arrivare in altri comuni come la costiera amalfitana e Cava de’ Tirreni. Lo ha stabilito il gip del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo che ha firmato il decreto che dispone il giudizio immediato per l’inchiesta “Deliciuos” che a settembre scorso aveva portato a una raffica di arresti tra Pagani, Nocera Inferiore e Torre Annunziata. Un gruppo che utilizzava per le consegne perfino un’auto sanitaria con paziente dializzato a bordo; oppure un’ambulanza Covid, durante il lockdown. Capo dell’organizzazione, il 37enne Giacomo De Risi, di Pagani (ora collaboratore dell’Antimafia), la moglie Raffaella Attianese e il fratello di quest’ultima Santo Attianese. L’associazione aveva bisogno di avere continue forniture di stupefacenti. Da qui, il ...