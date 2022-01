Definitive le condanne per la banda dello spray della strage di piazza San Carlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Confermate le pene comminate in Appello: 10 anni, 4 mesi e 20 giorni per Sohaib Bouimadaghen, Hamza Belghazi e Mohammed Machmachi. Dieci anni, 3 mesi e 24 giorni per Aymene El Sahibi Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Confermate le pene comminate in Appello: 10 anni, 4 mesi e 20 giorni per Sohaib Bouimadaghen, Hamza Belghazi e Mohammed Machmachi. Dieci anni, 3 mesi e 24 giorni per Aymene El Sahibi

MarilandTorino : RT @Ansa_Piemonte: Piazza S.Carlo, Cassazione respinge ricorsi 'banda spray'. Definitive le condanne per i quattro giovanissimi #ANSA https… - Ansa_Piemonte : Piazza S.Carlo, Cassazione respinge ricorsi 'banda spray'. Definitive le condanne per i quattro giovanissimi #ANSA - QPeriscopica : RT @StampaTorino: Definitive le condanne per la banda dello spray della strage di piazza San Carlo - Italia_Notizie : Torino, piazza San Carlo: definitive le condanne per i rapinatori con lo spray al peperoncino - andrearinaldi25 : Torino, piazza San Carlo: definitive le condanne per i rapinatori con lo spray al peperoncino -