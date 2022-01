Dall’Argentina | un top club è pronto a pagare la clausola di Julian Alvarez!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Conclusa la telenovela Insigne, che da luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto, il Napoli sta già pensando a come sostituire il capitano azzurro. Uno dei nomi più chiacchierati è quello diAlvarez, attaccante argentino del River Plate.Alvarez River Plate Sul giocatore, oltre al Napoli, ci sono diversidi Serie A come Inter, Fiorentina e Atalanta. La concorrenza, però sta diventando sempre più agguerrita. Secondo quanto riportato dagli argentini di TyC Sports, anche il Manchester City di Pep Guardiola èa tentare l’assalto per il classe 2000. Pare che i “Citizens” siano intenzionati asubito larescissoria da 20 milioni di euro.