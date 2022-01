Da Messina a Palermo con la droga | arrestati due uomini

Leggi su sicilia.news

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili diVillagrazia e della Stazione di Caronia, hanno tratto in arresto un 38enne e un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, residenti nell’area del messinese e già noti alle forze dell’ordine, viaggiavano a bordo di un’autovettura quando sono stati fermati dai militari, durante un controllo alla circolazione stradale nel quartiere Sperone, a; il loro comportamento ha fortemente insospettito i Carabinieri che, perquisito veicolo e occupanti, hanno rinvenuto circa 150 grammi fra cocaina e hashish. In seguito, presso l’abitazione del 24enne, è stato trovato un bilancino di precisione, posto in sequestro insieme alla sostanza stupefacente e al veicolo. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. di ...