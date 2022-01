Covid oggi Basilicata, 1.397 contagi e un morto: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.397 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione a Brindisi di Montagna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.910 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da inizio pandemia le vittime sono state 644 nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 873. I ricoverati per Covid-19 sono 93, 2 in meno da ieri, di cui 3, uno in meno, in terapia intensiva. I positivi residenti in Basilicata sono 16.376. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.397 i nuovida Coronavirus, 212022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unnella Regione a Brindisi di Montagna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.910 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da inizio pandemia le vittime sono state 644 nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 873. I ricoverati per-19 sono 93, 2 in meno da ieri, di cui 3, uno in meno, in terapia intensiva. I positivi residenti insono 16.376. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

