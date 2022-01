Covid | monitoraggio Iss | Rt nazionale in calo | 7 regioni a rischio alto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute segnala un’incidenza in Italia stabile a 2.011 casi su 100mila abitanti. L’indice Rt scende a 1,31. Restano stabili le terapie intensive al 17,3%, mentre aumentano i ricoveri che arrivano al 31,6%

Advertising

Agenzia_Ansa : Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoragg… - Open_gol : Le misure sperimentate finora si stanno dimostrando «insufficienti a frenare la salita dei contagi», sostiene Gimbe - ilriformista : Il monitoraggio settimanale attesta il rallentamento dell’epidemia in Italia: ma oggi potrebbe arrivare una nuova o… - Andrea__Rossi : RT @Agenzia_Ansa: Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoraggio set… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoraggio set… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

L'incidenza settimanale dei casi di- 19 in Italia si è stabilizzata e l'Rt è in calo , ma ancora al di sopra della soglia epidemica, si rileva dai dati delLo evidenzia ilIss - ministero della Salute. Iss: Omicron continua la sua crescita tra i sanitari Continuano a crescere velocemente, trainati dalla variante Omicron, i casi di- ...L'impennata dei ricoveri nell'ultima settimana ha dato la spinta finale e, salvo sorprese, la Sardegna dovrebbe finire in zona gialla da lunedì ...Alcune regioni vanno verso la zona arancione: cosa cambia, cosa si può fare con o senza Green Pass e quali sono i territori a rischio.