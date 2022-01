Covid, 28enne positiva non vaccinata partorisce e muore - Salvo il piccolo (Di venerdì 21 gennaio 2022) commenta Una donna incinta di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta al Policlinico Umberto I di Roma . Quando i medici hanno capito che le sue condizioni erano ormai disperate , è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) commenta Una donna incinta di 28 anni,ale non, è morta al Policlinico Umberto I di Roma . Quando i medici hanno capito che le sue condizioni erano ormai disperate , è stato ...

