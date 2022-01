Clochard al gelo | due soccorsi in strada in poche ore e portati all' ospedale L' assessore | ' Nelle nostre strutture c' è posto'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) ANCONA - Uno è stato soccorso mercoledì mattina in via Flaminia , vicino a un albergo, dalla Croce Gialla insieme con l'automedica del 118. L'altro ieri notte è stato portato in, sempre dalla ...

SperoniAlberto : RT @miliziachristi: Mentre nei bar si NEGANO i 'servizi'(anche con TAMPONE NEGATIVO), clochard sono a RISCHIO-GELO ed una Mamma perde il BI… - LB19712 : RT @miliziachristi: Mentre nei bar si NEGANO i 'servizi'(anche con TAMPONE NEGATIVO), clochard sono a RISCHIO-GELO ed una Mamma perde il BI… - miliziachristi : Mentre nei bar si NEGANO i 'servizi'(anche con TAMPONE NEGATIVO), clochard sono a RISCHIO-GELO ed una Mamma perde i… - AmoBergamo : #Bergamo La triste fine di Roberto, ex fornaio di Sarnico morto da clochard al gelo a Boccaleone - PrimaBergamo : La triste fine di Roberto, ex fornaio di Sarnico morto da clochard al gelo a Boccaleone: Da qualche tempo, la pales… -

Ultime Notizie dalla rete : Clochard gelo

corriereadriatico.it

ANCONA - Uno è stato soccorso mercoledì mattina in via Flaminia , vicino a un albergo, dalla Croce Gialla insieme con l'automedica del 118. L'altro ieri notte è stato portato in ospedale, sempre dalla ...Da qualche tempo, la palestra abbandonata che il gruppo Begnini aveva costruito a Boccaleone per farci la scuola calcio dell'Atalanta era diventata la sua casa, il suo rifugio. Ma Roberto Mongodi , 54 ...ANCONA - Uno è stato soccorso mercoledì mattina in via Flaminia, vicino a un albergo, dalla Croce Gialla insieme con l’automedica del 118. L’altro ieri notte è ...Solo volontari e chi vive vicino all’ospedale lo assistono portando cibo Ma la sera una coperta e un giubbotto lo proteggono dal gelo invernale ...