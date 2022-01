Calcio: Inter, per Correa distrazione ai flessori della coscia sinistra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa "si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane", ha spiegato il club nerazzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Joaquin"si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato unaai. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane", ha spiegato il club nerazzurro.

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ? 3, 2, 1 ...GO! ?? Inizia #InterEmpoli Powered by Snaipay #CoppaItaliaFrecciarossa… - sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - EnricoTurcato : 13 gennaio Milan-Genoa coppa 17 gennaio Milan-Spezia Serie A 19 gennaio #InterEmpoli coppa 22 gennaio Inter-Venezia… - sportli26181512 : Correa, distrazione ai flessori: niente derby per il Tucu?: Correa, distrazione ai flessori: niente derby per il Tu… - occhio_notizie : Ecco quanto starà fuori l'attaccante dell'Inter -