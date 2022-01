ANSA - IL - PUNTO/COVID, il Fvg lunedì entra in zona arancione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Fvg passa in zona arancione insieme con Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Fvg passa ininsieme con Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ...

Advertising

AnsaValledAosta : COVID, il punto in Valle d'Aosta. Usl, situazione non semplice. Lavevaz, campagna disinformazione #ANSA - AnsaPuglia : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia in zona gialla,oggi altri 8.423 casi. Fadoi,in aree Covid 30% pazienti con altre patolo… - AnsaSardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna gialla, crescono i ricoveri. Assessore, 'i 2/3 dei pazienti in ospedale non sono vac… - AnsaMolise : ANSA-IL PUNTO/COVID: Molise, curva contagi in diminuzione - Yogaolic : RT @AnsaLombardia: COVID: il punto in Lombardia. Intensive occupate al 15%. A Milano protestano i medici di base | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID, il Fvg lunedì entra in zona arancione Il Fvg passa in zona arancione insieme con Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ...

Riunione dei ministri della Sanità, 'serve una risposta coordinata a Omicron' Sulla quarta dose " l'evidenza scientifica deve essere il nostro punto di partenza . Se i dati conclusivi" delle ricerche in atto "prevedranno la quarta dose, dobbiamo essere pronti ad agire", ha ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID, il Fvg lunedì entra in zona arancione - Cronaca ANSA Nuova Europa ANSA-IL-PUNTO/COVID Ricoveri oltre soglia, Sicilia in arancione - Sicilia Solo in provincia di Palermo, secondo quanto emerge dai dati dell'Asp, sono state somministrate in poco più di un anno 2.400.980 dosi di vaccini su un target di popolazione pari a 1.162.281 I dati dei ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia in zona gialla,oggi altri 8.423 casi La zona gialla prevede l'obbligo di mascherine all'aperto, che è già adottato in tutta Italia, anche in zona bianca, fino al 31 gennaio. Tra i residenti fuori regione ci sono 45 contagiati e per altri ...

Il Fvg passa in zona arancione insieme con Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ...Sulla quarta dose " l'evidenza scientifica deve essere il nostrodi partenza . Se i dati conclusivi" delle ricerche in atto "prevedranno la quarta dose, dobbiamo essere pronti ad agire", ha ...Solo in provincia di Palermo, secondo quanto emerge dai dati dell'Asp, sono state somministrate in poco più di un anno 2.400.980 dosi di vaccini su un target di popolazione pari a 1.162.281 I dati dei ...La zona gialla prevede l'obbligo di mascherine all'aperto, che è già adottato in tutta Italia, anche in zona bianca, fino al 31 gennaio. Tra i residenti fuori regione ci sono 45 contagiati e per altri ...