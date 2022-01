Allacci abusivi a Tor Bella Monaca: 6 appartamenti rubavano elettricità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Nel corso di un servizio coordinato, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con il rinforzo dei militari delle Stazioni di Monte Porzio Catone e Frascati, la collaborazione di tecnici specializzati di Areti S.p.a., sono tornati nelle Torri 1, 2 e 3 di largo Ferruccio Mengaroni a caccia di eventuali Allacci abusivi alla rete elettrica. A seguito dell’approfondito controllo dei 225 appartamenti ubicati nelle Torri, il bilancio dell’attività è di 6 persone denunciate a piede libero con l’accusa di furto, dopo essere state scoperte a usufruire di elettricità in modo del tutto illecito e senza pagare un euro dei consumi effettuati. Il personale tecnico della società interessata ha immediatamente provveduto a rimuovere gli Allacci abusivi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Nel corso di un servizio coordinato, i Carabinieri della Stazione Roma Tor, con il rinforzo dei militari delle Stazioni di Monte Porzio Catone e Frascati, la collaborazione di tecnici specializzati di Areti S.p.a., sono tornati nelle Torri 1, 2 e 3 di largo Ferruccio Mengaroni a caccia di eventualialla rete elettrica. A seguito dell’approfondito controllo dei 225ubicati nelle Torri, il bilancio dell’attività è di 6 persone denunciate a piede libero con l’accusa di furto, dopo essere state scoperte a usufruire diin modo del tutto illecito e senza pagare un euro dei consumi effettuati. Il personale tecnico della società interessata ha immediatamente provveduto a rimuovere gli...

