Up & Down della settimana | i promossi e bocciati di Roberto Alessi

Leggi su novella2000

(Di giovedì 20 gennaio 2022)di UpImmancabile come ogniil ritorno in edicola di Novella 2000. Tra le tante novità interviste esclusive, gossip e rubriche d’approfondimento come Up, a cura del direttore. Qui, come di consueto, si parla dei personaggi in vista. Chi saranno ie L'articolo proviene da Novella 2000.