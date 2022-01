Uomini e Donne, Maria De Filippi si arrabbia con Biagio: “Una donna merita rispetto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Biagio Di Maro ha letteralmente preso di mira Elena, la dama con cui è uscito e che si è rifiutata di continuare la conoscenza con lui, affermando che fuori avrebbe un compagno. Provata e delusa dall’atteggiamento dell’uomo con cui era uscita, la dama si è messa a piangere, affermando che odia le bugie e che si è sentita ferita dalle parole di lui. Per tutta risposta Biagio ha continuato a darle addosso, definendola falsa e bugiarda. Così Maria De Filippi, visibilmente infastidita, è intervenuta facendo notare al protagonista del trono over che una donna merita rispetto, soprattutto se sta piangendo. Ma l’uomo ha continuato col suo atteggiamento e anche se la conduttrice ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda,Di Maro ha letteralmente preso di mira Elena, la dama con cui è uscito e che si è rifiutata di continuare la conoscenza con lui, affermando che fuori avrebbe un compagno. Provata e delusa dall’atteggiamento dell’uomo con cui era uscita, la dama si è messa a piangere, affermando che odia le bugie e che si è sentita ferita dalle parole di lui. Per tutta rispostaha continuato a darle addosso, definendola falsa e bugiarda. CosìDe, visibilmente infastidita, è intervenuta facendo notare al protagonista del trono over che una, soprattutto se sta piangendo. Ma l’uomo ha continuato col suo atteggiamento e anche se la conduttrice ...

Advertising

WittyTV : ?Comunicazione importante?Continuano i CASTING di Alessandra Celentano! La maestra è alla ricerca di ballerini di l… - nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - giuliapompili : Sentirete molto parlare di 'Drive My Car', superfavorito agli Oscar. Il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi ha ada… - starbuck333 : @stefano_mugnai I #ViVi sono una forza di lotta non violenta! Uomini e donne liberi che lottano per libertà e dirit… - starbuck333 : @stefano_mugnai I #ViVi sono i partigiani del nostro secolo, uomini e donne coraggiosi che non hanno perso il senso… -